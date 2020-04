Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Feuer in Hilders

Fulda (ots)

Feuer in Hilders ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Hilders - Am gestrigen Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Gartenhüttenbrand in die Straße "Sandenhof" gerufen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass keine Gartenhütte gebrannt hatte. Nach Einschätzung der Feuerwehr wurden dort Altholz oder ähnliche Gegenstände verbrannt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zu einem Sach- und / oder Personenschaden kam es nicht. Im näheren Umfeld des Feuers konnte die Polizei sechs Personen feststellen. Diese wurden über die bestehenden Zusammenkunftsbeschränkungen durch die eingesetzte Streife unterrichtet. Zum Teil reagierten diese mit Unverständnis, sodass die eingesetzte Streife den betreffenden Personen mit einem eindringlichen Appell an ihre Vernunft ins Gewissen redete und ihnen nochmals den Ernst der Lage sowie die Notwendigkeit der Beschränkung verdeutlichte. Darüber hinaus stellten die Beamten die Personalien der Personen fest und forderten sie zur umgehenden Auflösung der Zusammenkunft auf, was diese auch befolgten.

In diesem Zusammenhang appelliert Ihre Polizei:

- Halten Sie sich an die bestehenden Verordnungen und Beschränkungen! Sie dienen dem Schutz unser aller Gesundheit. - Gehen Sie verantwortungsbewusst mit sich und Ihren Mitmenschen um, halten Sie aus Fürsorge Abstand zueinander! - Tragen Sie durch Ihr Verhalten dazu bei, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen! - Nehmen sie die Warnungen und Hinweise der Behörden ernst!

