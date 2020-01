POL-NMS: 200124-1-pdnms VU Autobahn 7

Polizeidirektion Neumünster

BAB 7/AS HH-Schnelsen-Nord/Bereits gestern Abend um 22.20 Uhr ereignete sich auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden kurz hinter der AS Schnelsen-Nord ein Verkehrsunfall. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Aus bisher nicht geklärten Gründen berührte er mit seinem PKW das letzte Teil einer Leitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Ford blieb auf dem Dach liegen. Dem Fahrer gelang es, allein aus seinem PKW zu klettern. Er kam jedoch mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt 20.000,--EUR. Die Autobahn blieb auf dem mittleren und linken Fahrstreifen weiter befahrbar.

