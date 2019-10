Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

14. Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 13.10.2019 Grönwohld

Am 13.10.2019, in der Zeit von 10:30 bis 12:30 Uhr, kam es in der Straße Steinern in Gröhnwohld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die unbekannten Täter hebelten eine Kunststofftür auf und drangen so in das Haus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach möglichem Stehlgut.

Nach bisherigem Stand entwendeten sie dabei Schmuck und Bargeld der Bewohner. Genaue Angaben zur Höhe des erlangten Stehlgutes können nicht gemacht werden.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Bereich des Tatorts verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

