Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen an Kfz

Ratzeburg (ots)

14. Oktober 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 11./12.10.2019 - Krummesse

In der Nacht von Freitag, 11.10.2019, auf Samstag, 12.10.2019, ist es in Krummesse zu einer Vielzahl von Diebstählen an Fahrzeugen sowie Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Betroffen sind die Straßen Lange Reihe, Bonninguesstraße, Küsterkoppel sowie Krummesse Mühlenweg. An den Kraftfahrzeugen (betroffen sind alle Fahrzeughersteller) wurden die Herstellerembleme abgehebelt und entwendet. Zum Teil wurden auch Fahrzeuge zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte erheblich sein, da bei der Polizeistation Berkenthin bereits über 30 Anzeigen erstattet wurden, Tendenz steigend.

Weitere Geschädigten sowie mögliche Zeugen zu diesen Diebstählen bzw. Sachbeschädigungen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04544/7349990 bei der Polizei in Berkenthin oder bei der Ratzeburger Polizei unter Tel. 04541/809-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell