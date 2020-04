Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Sachbeschädigung - Diebstahl aus Kellerraum

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - In der Zeit von Freitagnachmittag (27.03.) bis Dienstagmittag (31.03.) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Mühlenstraße ein. Die Täter versuchten zunächst die Eingangstüre aufzuhebeln. Da dies misslang, wurde eine Türscheibe eingeschlagen um in das Gebäude zu gelangen. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass keine Gegenstände gestohlen wurden. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 200 Euro.

Reifen an Pferdeanhänger zerstochen

Rotensee - In der Zeit von Dienstag (03.03.) bis Montag (16.03.) zerschnitten Unbekannte das Weideband auf einer Weide in der Feldgemarkung zwischen Rotensee und Wippershain. Die Täter zerstachen anschließend die Reifen eines Pferdeanhängers und eines Wasserfassanhängers. Der dortige Pferdeunterstand wurde zudem beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Diebstahl aus Kellerraum

Bad Hersfeld - In der Zeit von Samstagnachmittag (28.03.) bis Dienstagnachmittag (31.03.) stahlen Unbekannte aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus im Vlämenweg mehrere Elektrowerkzeuge. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Bohrschrauber, eine Kreissäge und eine Schleifmaschine der Marke Einhell. Die Gegenstände haben einen Wert von rund 150 Euro. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

