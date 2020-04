POL-OH: Scheunenbrand

Polizeipräsidium Osthessen

Großenlüder (ots)

Am 01.04.20, 02:35 Uhr, wird der Leitstelle des PP Osthessen ein Scheunenbrand in 36137 Großenlüder, Schlitzer Straße gemeldet. Nach derzeitigem Informationstand handelt es bei dem Brandobjekt um ein ca. 15 x 15 m großes landwirtschaftliches Gebäude, in dem landwirtschaftliche Geräte abgestellt sind. Die örtlichen Feuerwehren sind mit der Brandbekämpfung beschäftigt und die Ermittlungen bezügl. der Brandursache dauern an.

(Raab), EPHK und PvD

