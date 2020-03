Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Bauwagen und Klinikgebäude

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Bauwagen einer Kindertagesstätte

Kathus - In der Zeit von Freitagabend (27.03.) bis Montagmorgen (30.03.) traten Unbekannte die Tür eines Bauwagens in der Feldgemarkung "Am Wäldchen" ein. Bei dem Bauwagen handelt es sich um ein Objekt der örtlichen Kindertagesstätte. Augenscheinlich wurde in dem Bauwagen übernachtet. Wertgegenstände waren in dem Wagen nicht vorhanden. Es entstand Sachschaden im Wert von zirka 100 Euro.

Einbruch in Klinik

Bad Hersfeld - Am Sonntagabend (29.03.), gegen 23:00 Uhr, gelangten Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoß in einen Büroraum einer Klinik in der Straße "Am Hopfengarten". Der Raum wurde durchsucht und es wurden weitere Büroschranke aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 200 Euro.

