Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Montag (30.03.), kam es gegen 22:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda befuhr die Ronsbachstraße in Fahrtrichtung Mainstraße. Im Kreuzungsbereich hielt er zunächst an einem "Stopp"-Schild und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein, um nach Überquerung der Mainstraße weiter auf der Ronsbachstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte fahren zu können. Hierbei übersah er jedoch einen vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden 50-jährigen Ford-Fahrer aus Fulda. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des 18-jährigen. Der Mercedes wurde durch den massiven Zusammenstoß um 90° gedreht, wodurch das Heck gegen ein Verkehrsschild geschleudert wurde. Alle drei Fahrzeuginsassen des Mercedes, darunter auch ein 3-jähriges Kind, wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Ford wurde nicht verletzt, jedoch vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.400 Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell