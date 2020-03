Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtaschendiebstahl - Umweltstraftat - Brand eines Mehrfamilienhauses

Vogelsbergkreis (ots)

Handtaschendiebstahl

Mücke - Ein unbekannter Mann entriss am Montagmittag (30.03.), gegen 14 Uhr, in der Straße "Im Krautgarten" einer 79-jährigen Grünbergerin ihre Handtasche. Die Frau blieb unverletzt. Sie beschreibt den Täter als männlich, circa 185cm groß und sportlich. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und trug eine schwarze Kopfbedeckung.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Umweltstraftat

Schlitz - Zwischen Samstagabend (28.03.) und Montagmorgen (30.03.) lagerten Unbekannte illegaler Weise circa 30 blaue Müllsäcke mit Eternitplatten auf einem Grundstück in der Gemarkung "In der Kahl" ab.

Zeugen, die entsprechend auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Brand eines Mehrfamilienhauses

Alsfeld - Am Montagabend (30.03.), gegen 17.15 Uhr, brannte das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Obergasse. Die Freiwillige Feuerwehr Alsfeld war mit über 50 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnte den Brand, nachdem er sich über die Dachgeschosswohnung auf den Spitzboden und den Dachstuhl ausgedehnt hatte, löschen. Durch die Löscharbeiten entstand zusätzlich ein erheblicher Schaden am Gebäude.

Der 33-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung wurde durch die Rauchgase leicht verletzt und zur Überwachung in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 1 Uhr nachts rückte die Feuerwehr erneut aus, da das Dachgeschoss, vermutlich aufgrund nicht entdeckter Glutnester, erneut brannte.

Die Kriminalpolizei Alsfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug

