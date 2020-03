POL-OH: Einbrüche in diverse Firmen

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch in Firmengebäude

Fulda - Zwischen Freitagnachmittag (27.03.) und Montagmorgen (30.03.) brachen Unbekannte in das Firmengebäude einer Baufirma in der Dietershaner Straße im Stadtteil Dietershan ein. Die Täter hebelten diverse Türen zur Werkstatt und zum Bürogebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschade von circa 1.500 Euro.

Einbruch in Gaststätte

Fulda - Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (28.03.) und Montagmorgen (30.03.) in eine Gaststätte im Steinweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten den Gastraum nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen circa 800 Euro Sachschaden.

Einbruch in Baumarkt

Fulda - Am Sonntagabend (29.03.), gegen 19:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Baumarkt in der Habelbergstraße ein. Nachdem die Täter eine Tür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Tablets, Werkzeug und Bargeld in unbekannter Höhe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

