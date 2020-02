Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Staubsauger-Vertreter unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei warnt vor einem falschen Staubsauger-Vertreter, der am Dienstag, 25. Februar, an der Plutostraße in Bulmke-Hüllen unterwegs war. Gegen 10 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür einer 84-jährigen Gelsenkirchenerin und stellte sich als Mitarbeiter einer Staubsaugerfirma vor. Er gab an, den Staubsauger der Seniorin reparieren zu müssen. Anschließend tat er so, als hätte er an dem Gerät neue Teile eingebaut und verlangte für die Arbeit einen dreistelligen Geldbetrag. Die 84-Jährige übergab dem Betrüger die geforderte Summe. Später stellte sie fest, dass sich der Staubsauger noch in seinem ursprünglichen Zustand befand. Die Polizei sucht nun einen etwa 1,75 Meter großen und zirka 45 Jahre alten Mann. Der sprach akzentfrei Deutsch, hat eine schlanke Statur und trug helle sportliche Kleidung. Seine Haare waren kurz und grau. Hinweise nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

