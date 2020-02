POL-MA: Heidelberg: Einbruch in der Hildastraße - Wer hat Verdächtiges bemerkt ?

Polizeipräsidium Mannheim

In eine im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Hildastraße befindliche Wohnung brachen in der Zeit zwischen Montagvormittag und Mittwochabend bislang unbekannte Täter ein. Die Terrassentüre wuchteten die Einbrecher brachial auf und durchsuchten im Innern der Wohnung verschiedene Behältnisse. Nach ersten Angaben der Geschädigten ließen die Täter zwei Ringe im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen.

Ob weitere Utensilien gestohlen wurden, ist abschließend noch nicht geklärt. Die Sachschadenshöhe ist ebenfalls noch nicht bezifferbar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Heidelberger Weststadt bzw. in der Hildastraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, mitzuteilen.

