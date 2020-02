Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Radfahrer bei Verkehrsunfall in der Straße "Am Waldschwimmbad"/Schwetzinger Straße verletzt - Autofahrer suchte "das Weite" - Polizei sucht dringend Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr kam es in der Straße "Am Waldschwimmbad"/Schwetzinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der beteiligte Radfahrer stürzte und sich auch verletzte. Er wie auch der/die Fahrerin eines silbernen Seat Ibiza befuhren hintereinander die Straße "Am Waldschwimmbad", als der Unbekannte/die Unbekannte zum Überholen ansetzte. Beim anschließenden Wiedereinscheren touchierte das Auto das Vorderrad des Trekkingrades, so dass der 41-Jährige zu Boden stürzte.

Der aus Walldorf stammende Mann erlitt dabei Verletzungen und begab sich danach selbst in ärztliche Behandlung.

Der/die Fahrerin des silbernen Seat Ibiza mit dem Teilkennzeichen HD-G ??? kümmerte sich nicht, bog nach rechts in die Schwetzinger Straße ab und entfernte sich unerlaubt. Die Beamten suchen nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem/der Fahrer/-in des Seat Ibiza geben können. Diese werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111, oder dem örtlichen Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/8419990 aufzunehmen.

