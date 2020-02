Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 71-jähriger Mann vermisst - Suche mit Polizeihubschrauber erfolgreich - Pressemeldung Nr. 2

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 71-jährige Mann, nach dem seit Dienstagabend, 22 Uhr im Bereich Edingen-Neckarhausen mit starken Kräften des Polizeipräsidiums Mannheim, der Polizeihubschrauberstaffel sowie Kräften der Bundespolizei, der Wasserschutzpolizei, Flächensuchhunden und der Rettungsdienste intensiv gesucht worden war, konnte am Mittwochvormittag aufgefunden werden. Durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte der Mann im Gewann "In den Milben", neben den Bahnschienen liegend, aufgefunden werden. Zeitgleich ging auch ein Zeugenhinweis eines Fahrgastes in einem vorbeifahrenden Personenzug ein. Schnell konnte die aufgefundene Person als der vermisste 71-Jährige identifiziert werden. Der Mann war stark unterkühlt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

