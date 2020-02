Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Telefonanrufe reißen einfach nicht ab - vier Fälle im Bereich des Polizeireviers Heidelberg-Süd

Heidelberg (ots)

Vier Heidelberger Bürgerinnen, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Heidelberg-Süd wohnhaft sind, erhielten am Montag bzw. Dienstag Telefonanrufe von ihren vermeintlichen Kindern, die - zumindest in einem Fall - für einen Wohnungskauf dringend Bargeld bräuchten. Die Frauen ließen sich erst gar nicht in ein Gespräch verwickeln, beendeten die Telefonate und verständigten umgehend die Polizei. Zu einem schädigenden Ereignis kam es nicht; eine Rufnummer auf dem Display war ebenfalls nicht angezeigt worden.

