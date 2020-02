Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Unfallbeteiligte schwer verletzt - Auto nicht mehr fahrbereit

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam am Dienstag kurz vor 17 Uhr der 33-jährige Fahrer eines VW Crafter bei der Fahrt auf der L 597 von Schwetzingen kommend in Richtung Mannheim-Friedrichsfeld auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer ordnungsgemäß fahrenden Skoda-Fahrerin aus Altlußheim. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Mannheimer Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten.

Der VW-Fahrer wie auch sein Mitfahrer hatten Glück im Unglück und überstanden den Zusammenprall ohne Verletzungen. Der Skoda wurde total beschädigt; die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 30.000 Euro.

