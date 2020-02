Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: 71-jährige Frau wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei - Pressemitteilung 2

Heidelberg / Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Montagabend gegen 21 Uhr wird Barbara F. aus Eppelheim vermisst. Die 71-Jährige ist zurzeit in der Psychiatrischen Klinik in der Voßstraße untergebracht. Nachdem sie das Gelände am Abend verlassen hatte, kehrte sie seitdem nicht mehr zurück. Trotz großanagelegter Suche von mehreren Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers ergaben sich bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentlicht ein Lichtbild der Seniorin: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eppelheim-vermisstenfall/

Eine hilflose Lage ist aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes und der herrschenden Witterung nicht auszuschließen.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, dass die Vermisste aus einer Straßenbahn in Eppelheim ausgestiegen sein soll, wurde die Suche auf diesen Bereich erweitert. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4516889

Barbara F. kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 1,70 m groß, normale Figur, kurze graue Haare, trägt vermutlich einen schwarzen Mantel und führt einen Trolley mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter 0621 174-4444 oder der Notrufnummer 110 und bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

