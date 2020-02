Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Eppelheim

71-jährige Frau wird vermisst

Hubschrauber im Einsatz

Heidelberg (ots)

Seit Montagabend gegen 21.00 Uhr sucht die Polizei nach einer 71-jährigen Frau, die derzeit in der Psychiatrischen Klinik in der Voßstraße untergebracht ist. Offenbar verließ sie das Klinikgelände gegen 20.15 Uhr und kehrte nicht mehr zurück. Aufgrund ihres Alters und ihres Gesundheitszustandes kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden, weshalb sofort mit mehreren Streifenbesatzungen nach ihr gesucht wurde. Der Polizeihubschrauber konnte witterungsbedingt erst einige Stunden später zur Unterstützung eingesetzt werden. Nach Hinweisen, dass die Vermisste in Eppelheim aus einer Straßenbahn ausgestiegen sei, wurden die Suchmaßnahmen auf diesen Bereich erweitert. Allerdings verliefen diese bislang erfolglos. Die Gesuchte ist ca. 170 cm groß, hat eine normale Figur und kurze graue Haare. Sie trägt vermutlich einen langen schwarzen Mantel und führt einen Trolley mit. Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

