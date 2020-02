Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unbekannter dringt in Wohnheim ein und onaniert vor 22-Jähriger - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt eine 22-jährige Studentin am frühen Samstagmorgen von einem unbekannten Mann in Heidelberg. Der Unbekannte gelangte auf bislang ungeklärte Art und Weise in ein Studentinnen-Wohnheim in der Hauptstraße und betrat ein Zimmer im Erdgeschoss. Anschließend begab er sich in das Zimmer der 22-Jährigen im zweiten Obergeschoss und begann vor dem verspiegelten Schrank zu onanieren. Als die junge Frau erwachte, begann sie den Mann anzuschreien, woraufhin dieser eilig die Flucht ergriff. Er rannte aus dem Haus auf die Hauptstraße und entfernte sich vermutlich in Richtung Marktplatz. Eine Beschreibung des unbekannten Täters liegt derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen,

- denen der unbekannte Mann im Umfeld des Wohnheims aufgefallen ist, - denen der Mann bei seiner Flucht aufgefallen und - die sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können.

Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

