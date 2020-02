Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: 79-jähriger Autofahrer aufgrund medizinischem Notfall von der Straße abgekommen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem medizinischen Notfall ist ein 79-jähriger Autofahrer am Dienstag kurz nach 9 Uhr in der Ketscher Landstraße nach links von der Straße abgekommen. Dabei durchbrach das Auto einen Gartenzaun und blieb an einer Hausmauer stehen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Auto wurde abgeschleppt. Die weiteren Unfallermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

