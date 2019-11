Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Tankstelle überfallen; Pewsum - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Tankstelle überfallen

Am Dienstagabend ist es zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle in Norden gekommen. Ein bislang Unbekannter betrat gegen 21.45 Uhr die Tankstelle an der Bahnhofstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe von der anwesenden Mitarbeiterin Geld aus der Kasse. Er erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag. Der Täter verließ anschließend die Tankstelle und flüchtete fußläufig über die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhofsgelände. Sein Gesicht soll mit einem Tuch oder einer Sturmmaske maskiert gewesen sein. Er soll eine helle Hose und dunkle Oberbekleidung getragen haben und ein helles Basecap mit rot-weißem Flatterband getragen haben. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Samstag auf der Schatthauser Straße in Pewsum ereignet. Ein unbekannter Autofahrer kam in der Zeit zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr vermutlich aus einem Linkskurvenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das dortige Verkehrszeichen. Die Berme wurde beschädigt. Möglicherweise fuhr der Verursacher einen silbernen Mercedes. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

