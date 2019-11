Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Rüttelplatte gestohlen; Norderney - Palme entwendet

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Rüttelplatte gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende von einer Baustelle in Upgant-Schott eine Baumaschine gestohlen. Die Täter betraten in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, das Grundstück am Siegelsumer Moorweg und entwendeten eine Rüttelplatte von Bomag. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 4129.

Norderney - Palme entwendet

Von einem Hotelparkplatz am Weststrand auf Norderney haben Unbekannte am Samstag eine Palme gestohlen. Der Eigentümer hatte die zwei Meter hohe Palme zuvor mit einem Bagger aus dem Erdreich gehoben und auf dem Parkplatz zwischengelagert. Zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr wurde sie von Unbekannten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

