POL-AUR: Aurich - Kupferkabel gestohlen; Aurich - Autos aufgebrochen; Aurich - Auto mit Lkw kollidiert; Wiesmoor - Radfahrerin schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kupferkabel gestohlen

Mehr als 100 Kilogramm Kupferkabel sind am Wochenende in Aurich gestohlen worden. Ein 59 Jahre alter Mann aus Polen steht im Verdacht, die Kupferkabel von dem Gelände einer Werkstatt an der Straße Im Hammrich entwendet zu haben. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Den Beamten legte er zunächst gefälschte Ausweispapiere vor. Als sie die Identität des Mannes zweifelsfrei geklärt hatten, stellten sie fest, dass gegen den 59-jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.

Aurich - Autos aufgebrochen

In Aurich sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Autos aufgebrochen worden. Unbekannte schlugen am Wallster Weg die Scheibe der Beifahrertür eines VW Golf ein und entwendeten eine Geldbörse. In der Von Frerichs-Straße wurde die Scheibe eines Nissan eingeworfen und das Handschuhfach durchsucht. Bei einem VW Passat am Breiten Weg wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto mit Lkw kollidiert

Auf der Oldersumer Straße in Aurich ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Als gegen 8.15 Uhr ein Lkw in den Boomweg abbog, stellte sich sein Anhänger quer. Ein Mercedes-Fahrer, der auf der Oldersumer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen den Anhänger. Der Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wiesmoor - Radfahrerin schwer verletzt

Eine 44 Jahre alte Radfahrerin ist in der Nacht zu Dienstag bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Wiesmoor schwer verletzt worden. Ein 55 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Strackholt unterwegs und übersah die 44-Jährige offenbar beim Rechtsabbiegen in die Straße Am Rathaus. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Auto zusammen. Sie stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

