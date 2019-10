Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe eines Hauses mit Gullydeckel eingeworfen

Erkelenz-Venrath (ots)

Gegen 9.45 Uhr warfen vier männliche Jugendliche am Dienstag (1. Oktober) die Scheibe eines Hauses an der Kuckumer Straße mit einem Gullydeckel ein. Die Tat wurde von den Hausbewohnern unmittelbar bemerkt, worauf die Täter flüchteten. Nach Angaben der Zeugen waren drei Personen dunkel gekleidet und einer der Jugendlichen trug einen weißen Jogginganzug. Weitere Zeugen dieses Vorfalls oder Personen, die Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0, zu melden.

