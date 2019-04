Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Marokkaner mit falschem Ausweis unterwegs

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Morgen am Bahnhof Offenburg einen falschen italienischen Ausweis sichergestellt. Mit diesem wies sich ein 38-jähriger Marokkaner den Beamten gegenüber aus. Recherchen ergaben, dass er kurz zuvor mit einem Regionalzug aus Straßburg nach Offenburg gekommen war. Das italienische Dokument hatte er eigenen Angaben zufolge für 2000 Euro in Italien gekauft, um damit nach Deutschland reisen zu können. Da er angab in Deutschland arbeiten zu wollen und keinen Asylantrag stellte, musste er wieder zurück nach Frankreich und erhielt zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland. Der falsche italienische Ausweis wurde sichergestellt und den 38-Jährigen erwarten Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz.

