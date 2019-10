Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Werkstatt entwendet

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Nach aufhebeln einer Eingangstür gelangten unbekannte Täter zwischen dem 20. September (Freitag) und dem 23. September (Montag) in eine Werkstatt an der Bergstraße. Wie jetzt festgestellt wurde, sind in dieser Zeit verschiedene Werkzeuge entwendet worden.

