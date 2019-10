Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Immerath (ots)

Aus einem Pkw, dieser parkte auf der Straße Am Lievendahl, stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag, 1. Oktober, das Lenkrad und einen Airbag. Das festeingebaute Navigations- und Multimediagerät war die Beute aus einem weiteren Pkw, der auf der Pescher Straße abgestellt war. Auch in diesem Fall wurde die Tat am Dienstagmorgen (1. Oktober) festgestellt.

