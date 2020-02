Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Mehrere Autoaufbrüche im Bereich des Käfertaler Waldes - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden mehrere Autoaufbrüche im Bereich des Käfertaler Waldes der Polizei gemeldet. Je eine Scheibe eines geparkten Peugeot, eines Hyundai und eines Audis A 1 schlugen bislang nicht ermittelte Täter ein und ließen aus den Innenräumen deponierte Handtaschen bzw. Rucksäcke mitgehen. In den Behältnissen befanden sich u.a. persönliche Ausweispapiere, EC- und Kreditkarten wie auch Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Abgestellt waren die Autos zwischen 14.30 und 15.30 Uhr in der Wasserwerkstraße, Lampertheimer Straße und im Alten Postweg.

Die Polizei schließt nicht gänzlich aus, dass weitere Autoaufbrüche durch vermutlich dieselben Täter verübt worden sind. Weitere Geschädigte wie auch Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

