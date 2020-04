Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Samstagabend (25.04.2020) gegen 21.40 Uhr auf der Kreuzung König-Karl-Straße/Mercedesstraße ereignete. Als ein 18-jähriger Fahrer eines Smart Fortwo und ein neben ihm befindlicher Fahrer eines Kleinwagens, vermutlich eines roten oder schwarzen Skodas, die Kreuzung in Richtung Wilhelmsplatz Bad Cannstatt überquerten, mussten beide ihr Fahrzeuge plötzlich stark abbremsen, um eine Kollision mit zwei BMW zu verhindern, deren Lenker mutmaßlich bei Rotlicht vom Wilhelmsplatz kommend auf den beiden Linksabbiegerspuren Richtung Mercedesstraße abgebogen waren. Beide gefährdeten Pkw-Lenker fuhren den BMW, einem grauen vom Typ X5 eines 20-Jährigen und einem weißen der 5er-Reihe eines 19-Jährigen, auf der Mercedesstraße hinterher, wo diese offenbar mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Der Smart-Fahrer verständigte über Notruf die Polizei und führte sie zu den beiden BMW-Fahrern, die über die Talstraße und die Landhausstraße zur Comburgstraße in Gaisburg gefahren waren. Die Führerscheine des 19- und des 20-Jährigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Lenker des mutmaßlichen Skodas, oder weitere Verkehrsteilnehmer, denen die beiden BMW-Fahrer bereits vorher auf deren Fahrt von Fellbach nach Bad Cannstatt aufgefallen waren, werden gebeten sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell