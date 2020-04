Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Vereinsheim

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Zwischen Sonntag (05.04.2020), 00:00 Uhr und Donnerstag (09.04.2020), 15:00 Uhr drangen unbekannte Täter in den Überseecontainer eines Vereinsheimes an der Lohwardtstraße ein. Hier entwendeten sie diverse befüllte Snackboxen und eine Angelrute. Anschließend flüchteten in unbekannte Richtung. Geleerte Snackboxen aus dem Diebstahl wurden in der Nähe des Tatortes aufgefunden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

