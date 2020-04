Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Lebensmittel-Discounter - Täter festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei konnte in der Nacht von Freitag (24.04.2020) auf Samstag (25.04.2020) zwei 17-jährige Jugendliche festnehmen, die im Verdacht stehen, in einen Lebensmittel-Discounter an der Nordbahnhofstraße eingebrochen zu sein. Nach dem kurz vor Mitternacht eine Wachfirma die Polizei über eine Alarmauslösung informiert hatte, stellten die Polizeibeamten vor Ort fest, dass die Glasschiebetüre am Eingang des Lebensmittelmarktes aufgedrückt worden war. Nach Zeugenhinweisen konnten die beiden Tatverdächtigen, die nach bisherigen Erkenntnissen Süßwaren entwendet hatten, wenige Minuten später in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Jugendlicher wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben, der andere sollte an Betreuer einer Jugendeinrichtung übergeben werden. Nachdem er auf dem Weg dorthin eine Polizeibeamtin tätlich angriff und leicht verletzte, wurde er in den Polizeigewahrsam eingeliefert, wo er den Rest der Nacht verbrachte.

