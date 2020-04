Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat an Freitag (24.04.2020) an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelmsplatz in der Badstraße einem 54-Jährigen das Handy geraubt. Zunächst kam es gegen 23.30 Uhr zwischen den beiden zu einem Streitgespräch, weil der Mann dem späteren Geschädigten vorwarf, dass dieser ihn filmen würde. Im weiteren Verlauf schlug er dem 54-Jährigen mehrfach ins Gesicht und bespuckte ihn. Nachdem das Handy im Verlauf des Streits auf den Boden fiel, nahm der Täter dies an sich und flüchtete. Der Räuber ist 20 bis 25 Jahre alt, zirka 175 cm groß und hat einen dunklen Teint. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer hellen Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

