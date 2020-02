Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Nachtrag zu Einbruchdiebstahl in Autowerkstatt in Apen; Auftrag Nr. 3958786 ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum 22.02.2020 war nach einem Einbruch in eine Autowerkstatt in Apen u.a. ein PKW VW Passat im Wert von ca. 30.000 Euro entwendet worden. Dieser PKW wurde am heutigen Tage gegen 08:05 Uhr an einem Wirtschaftsweg in Westerstede/Ihausen, Ihausener Damm aufgefunden. Das Fahrzeug war "ausgeschlachtet" worden; einzelne Fahrzeugkomponenten, wie das Multimediagerät, die Tachometereinheit, Beleuchtungseinrichtungen und die Batterie wurden von den Tätern ausgebaut. Mögliche Spuren im Innenraum des Fahrzeuges wurden durch das Entleeren eines Pulverfeuerlöschers vernichtet. Am 23.02.2020, zwischen 23:45 und 23:52 Uhr, waren zudem zwei unbekannte Personen bei der betroffenen Autowerkstatt erschienen. Da bei dem Einbruch in der Nacht zum 22.02.2020 auch andere Fahrzeugschlüssel entwendet worden waren, hatte der Firmeneigentümer einen Securitydienst engagiert. Diese Mitarbeiter beobachteten zu der o.g. Zeit zwei dunkel gekleidete Personen, die -erneut- versuchten, in die Firmenräume einzubrechen. Die Täter flüchteten daraufhin. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen mit mehrerer Streifenwagen sowie des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und von Diensthunden konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Vorfällen gemacht haben, sich bei der Polizei in Westerstede (04488-8330) zu melden.

