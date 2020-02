Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche im Oldenburger Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei verzeichnete im Verlauf des vergangenen Wochenendes mehrere Einbrüche, die sich im Stadtgebiet Oldenburgs ereignet haben:

Am Samstag in der Zeit zwischen 18.30 und 19.30 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Klingenbergstraße auf und durchsuchten das Wohnzimmer und den Flur nach Wertsachen. Durch eine Nebeneingangstür flüchteten die Einbrecher wieder; dabei ließen sie Bargeld, ein Soundsystem sowie eine Handtasche mitgehen. (235335)

Ein Firmengelände am Schramperweg war im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und dem frühen Montagmorgen ebenfalls das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter kletterten zunächst über eine Umzäunung und brachen anschließend gewaltsam ein Hallentor auf. Unter anderem wurden Elektrowerkzeuge entwendet. (236389)

Etwa im selben Tatzeitraum brachen Unbekannte auf dem Gelände einer Baustelle an der Nadorster Straße insgesamt vier Baucontainer auf. Die Täter konnten mit mehreren Baumaschinen und Elektrowerkzeug unerkannt flüchten. (237636)

Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen

