Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in geparkten Pkw

Rinteln (ots)

(swe). Am 18.12. meldet die 52-jährige Geschädigte einen Einbruch in ihren Pkw, den sie an der Burgfeldsweide parkend zwischen 17.20 Uhr und 18.55 Uhr abgestellt hatte. Die Scheibe der Beifahrertür war eingeschlagen und aus dem Pkw fehlte ein schwarzer Einkaufskorb mit Handy und Portemonnaie. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln.

