Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung

Rinteln (ots)

(swe). Am 18.12., gegen 15.30 Uhr, fährt ein 56-jähriger Mann aus Rinteln aus der Kendalstraße nach rechts auf die Waldkaterallee, um in Richtung der Mindener Straße zu fahren. Nach einer Rechtskurve überholt ihn ein Pkw BMW mit hohem Tempo so riskant, dass eine entgegenkommende Radfahrerin (61), die auf dem Weg zur Arbeit war, absteigen musste, damit es nicht zum Zusammenstoß kommt. Der 56-jährige steht an der Einmündung Waldkaterallee/Mindener Straße hinter dem BMW und fertigt ein Foto von dem Fahrzeug und dem aussteigenden Fahrzeugführer. Daraufhin beschimpft der BMW-Fahrer den 56-jährigen. Im Verlauf des folgenden Gesprächs über die gefährliche Fahrsituation des BMW-Fahrers schlägt dieser den 56-jährigen ein Mal durch die geöffnete Fahrerscheibe ins Gesicht. Aufgrund der Angaben des 56-jährigen Zeugen/Opfers und der Radfahrerin ermittelt die Polizei nun gegen den Fahrzeugführer des BMW wegen einer Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

