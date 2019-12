Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: LKW nach Unfall gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Am Freitag, den 13.12. ereignete sich in der Ortschaft Röcke gegen 18:10 Uhr auf der Röcker Straße in Höhe der Haus-Nr. 32 ein Verkehrsunfall, bei dem ein aus Richtung Bückeburg in Richtung Minden fahrender LKW beschädigt worden sein muss. Zu diesem Zeitpunkt öffnete eine 44-jährige Bückeburgerin, die mit ihrem PKW Audi in einer Parkbucht stand, nach ihren Angaben die Fahrertür, die dann vermtl. gegen die Ladefläche eines vorbeifahrenden LKW stieß und beschädigt wurde. Da an der Unfallstelle eine Kunststoffklappe sowie Antirutschmatten vorgefunden wurden, ist davon auszugehen, dass auch der LKW im rechten Seitenbereich beschädigt wurde. Der unbekannte LKW-Fahrer, der von dem Unfall nicht zwangsläufig etwas mitbekommen haben muss, setzte seine Fahrt in Richtung Minden fort. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden weitere mögliche Zeugen sowie der LKW-Fahrer gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell