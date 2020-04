Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Krankenwagen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 70 Jahre alter Mann hat am Montagabend (27.04.2020) bei einem Unfall mit einem Krankenwagen in der Wiener Straße leichte Verletzungen erlitten. Der 48-jährige Notfallsanitäter fuhr mit Sondersignal gegen 19.35 Uhr auf der Wiener Straße in Richtung Stuttgarter Straße. An der Kreuzung zur Linzer Straße querte der 70-Jährige offenbar bei Rotlicht die Fahrbahn. Trotz einer Ausweichreaktion des Seniors streifte der Krankenwagen diesen, wodurch er stürzte. Der Mann wurde zur Überwachung in eine Klinik eingeliefert.

