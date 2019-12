Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchten Einbruch und Prügelei aufgenommen

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher scheitern an Wohnungstür Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 11:15 Uhr- 14 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl an der Orffstraße. Hier hatten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus versucht, die Wohnungstür einer 49 jährigen Wohnungsinhaberin aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Ansinnen stand. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

An der Elsa-Brandström-Straße haben sich Hausbewohner mit einem Falschparker geprügelt. Drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Schilderungen über Einsatz von Fäusten, Holzlatten und Eisenstangen gehen auseinander. Der Streit begann gestern kurz nach 12.30 Uhr. Ein 19-Jähriger hatte seinen Wagen so vor einem Haus geparkt, dass die Straße blockiert war. Mehrere andere Pkw warteten angeblich bereits hupend an dem Engpass. Ein 63-jähriger Hausbewohner forderte ihn auf, wegzufahren. Soweit stimmen die Schilderungen überein. Wer dann allerdings zuerst "ausrastete" und zuschlug - darüber gehen die Aussagen auseinander. Beide Kontrahenten fügten sich diverse Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Die Ehefrau des 69-jährigen wurde geschubst, flog rücklings auf die Straße und verletzte sich dabei ebenfalls. Der 69-Jährige soll angeblich mit einer Holzlatte auf das Auto des 19-Jährigen eingeschlagen haben. Der 19-Jährige beschuldigte außerdem den 35-jährigen Sohn seines Gegners, mit einer Eisenstange auf ihn losgegangen zu sein. Die Verletzungen habe sich der 63-Jährige durch Faustschläge selbst zugefügt, behauptet der junge Fahrer. Jetzt laufen Strafverfahren wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung gegen den 63-Jährigen und seinen Sohn sowie den 19-jährigen Autofahrer. Eisenstangen oder Holzlatten waren nicht zu finden. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst, einer der Beteiligten im Krankenhaus behandelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell