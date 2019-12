Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörsendiebstahl am Bahnhof

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, wurde ein Senior auf dem Bahnhofsplatz von einer unbekannten männlichen Person angerempelt. Kurze Zeit später stellte der 72 jährige Iserlohner fest, dass der "Rempler" ihm augenscheinlich die Geldbörse aus seiner Jacke gestohlen hatte. Hinweise zu verdächtigen Personen am gestrigen Morgen am Bahnhof Iserlohn nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

