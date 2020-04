Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kradfahrer stürzt

Hattingen (ots)

Am 23.04. gegen 12:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Dorstener mit seinem Krad Triumph die Elfringhauser Straße. Im Bereich einer Kurve kam er aufgrund von Dreck auf der Fahrbahn ins Rutschen und stürzte in einen Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, sein Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

