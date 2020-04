Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Süßlicher Geruch führt zu Marihuana-Fund

Düsseldorf (ots)

Zwei Männer (23, 30) wurden im Düsseldorfer Hauptbahnhof am Samstagabend (11. April) um 19.00 Uhr von der Bundespolizei aufgrund eines süßlichen Geruchs nach Betäubungsmitteln kontrolliert. Der 30-Jährige flüchtete, vergaß jedoch seinen Rucksack. Betäubungsmittel wurden im Rucksack des Flüchtigen aufgefunden sowie in der Jackentasche des 23-Jährigen. Die Ermittlungen wurden an das zuständige Kriminalkommissariat übergeben.

Die beiden marokkanischen Staatsangehörigen gingen im Düsseldorfer Hauptbahnhof in Richtung U-Bahn an den eingesetzten Bundespolizisten vorbei. Dabei nahmen die Beamten einen süßlichen Geruch wahr. Die zwei Männer wurden daraufhin angehalten. Bei der Überprüfung gelang es dem 30-Jährigen die Flucht zu ergreifen. Seinen Rucksack ließ er allerdings stehen.

Die Beamten nahmen den 23-Jährigen mit zur Dienststelle. Im Rahmen der Durchsuchung wurden bei ihm mehrere Verschlusstütchen mit insgesamt 10 Gramm Marihuana sowie 190 Euro Bargeld in einer kleinen Stückelung aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und an das Kriminalkommissariat übergeben.

In dem Rucksack des flüchtigen 23-Jährigen wurden 16 Gramm Marihuana, 270 Euro Bargeld in einer kleinen Stückelung aufgefunden und beschlagnahmt. Da den Beamten durch ein zuvor ausgehändigtes Identitätsdokument die Personalie des Flüchtigen bekannt ist, wurde gegen beide Männer wegen des Handels mit Betäubungsmitteln sowie aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln ein Strafverfahren eingeleitet.

