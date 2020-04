Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fragwürdiges Ostergeschenk; Bundespolizei stellt "Anscheinswaffe" sicher

Bild-Infos

Download

Siegburg/Bonn (ots)

Am zurückliegenden Karfreitag, 10.04.2020, wurde die Bundespolizei am Siegburger Bahnhof auf einen Mann aufmerksam, der einen Rucksack mit einem augenscheinlichen Gewehr bei sich hatte. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Dienststelle und stellten die Anscheinswaffe, die wie ein Schrotgewehr aussah, sowie ein mitgeführtes Messer sicher. Er gab an, die "Waffe" ursprünglich an seinen Neffen verschenken zu wollen.

Kurz vor 15 Uhr entdeckte eine Streife der Bundespolizei am Bahnsteig 2/3 des Siegburger Bahnhofes einen Mann, der ungewöhnliches Gepäck bei sich hatte: Aus seinem Rucksack ragte eine ca. 90 cm lange Waffe! Zunächst forderten die Beamten den Mann auf, sich von dem Gepäck zu entfernen, was ihn jedoch in keinster Weise interessierte. Der alkoholisierte Reisende ignorierte die Ansprache und musste mit Handschellen zur Wache gebracht werden. Ein Atemalkoholtest wurde durch den Waffenbesitzer abgelehnt, jedoch führte er in seinem Rucksack eine halb volle Flasche Wodka sowie ein Messer mit sich. Auf Nachfrage gab der Mann aus Karlsruhe an, das augenscheinliche Schrotgewehr an seinen Neffen verschenken zu wollen. Das Gewehr entpuppte sich als Anscheinswaffe. Jedoch konnte er keine gültige Erlaubnis zum Führen der Waffe vorweisen. Die Bundespolizisten stellten das Gewehr, sowie das Messer sicher. Der 37-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und musste "ohne Geschenk" seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell