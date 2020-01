Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis den Pkw des Vaters genutzt

Northeim (ots)

Moringen, Oberer Waldweg, Samstag, 04.01.20, 0.00 Uhr

MORINGEN (schw) - Am Samstag, 04.01.20, gegen 01.30 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei in Northeim mit, dass sich im Bereich des Oberen Waldweges am Ortsrand von Moringen ein Pkw auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche befinden würde. Nach Angaben der Zeugin sei der Pkw offensichtlich verunfallt, Personen seien nicht in der Nähe. Ermittlungen ergaben, dass der verunfallte Pkw von einem 19-jährgen Moringer geführt wurde, der diesen ohne Erlaubnis des Vaters, bei dem es sich um den Halter des Pkw handelt, in Betrieb nahm. Zudem war der 19-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 19-jährige führte den Pkw offensichtlich auf einem Feldweg parallel zur B241 aus Rtg. Moringen kommend in Rtg. Mülldeponie Blankenhagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er an einer Gabelung von dem befahrenen Feldweg ab und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der 19-jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass ein Bekannter des 19-jährigen, bei dem es sich um einen 28-jährigen Einbecker handelt, versuchte dem Verunfallten zu helfen, indem er den Pkw mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine von dem Acker bergen wollte. Zu diesem Zweck überführte der Einbecker die landwirtschaftliche Zugmaschine, die allerdings nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist aus dem einbecker Umland bis nach Moringen. Der Einbecker muss sich dafür wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung verantworten.

