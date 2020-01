Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel Kfz geführt

Northeim (ots)

Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Freitag, 03.01.20, 22.10 Uhr NORTHEIM (schw) - Am 03.01.19, 22.10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Northeim in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim einen 38-jährigen northeimer Kraftfahrzeugführer mit seinem Audi A3. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Northeimer fest. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Northeimer wurde ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren eingeleitet.

