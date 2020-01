Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Northeim (ots)

Northeim, L 572/Einbecker Landstraße

Donnerstag, 02.01.2020, 12:15 Uhr

NORTHEIM, -(dm)- Beim Einbiegen, von der L 572 aus Hollenstedt kommend, auf die Einbecker Landstraße Richtung Innenstadt fährt eine 59-Jährige Katlenburgerin auf einen haltenden Pkw auf.

An der Einmündung zur Einbecker Landstraße wartete ein 72-Jähriger Northeimer mit seinem Pkw um in Richtung Innenstadt abbiegen zu können. Dies bemerkte die Unfallverursacherin zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Northeimers leicht verletzt und musste der Helios Klinik zugeführt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 2.000,-- EUR.

