Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Medikamente verloren - vor der Einnahme wird gewarnt

Northeim (ots)

Northeim (Se) In Hevensen hat eine Anwohnerin heute Nachmittag in der Straße "Im Stiegsfeld" ihre hellblau/schwarze Sporttasche nach dem Verlassen eines Taxi stehen gelassen. In der Sporttasche befanden sich neben persönlichen Sachen auch wichtige Medikamente. Die Hevenserin ist dringend auf die Einnahme der Medikamente angewiesen. Die oder der Finder werden gebeten, umgehend die Polizei zu informieren bzw. die Tasche der Polizei zu übergeben. Vor der Einnahme der Medikamente wird eindringlich gewarnt. Hinweise bitte an die Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551-70050 oder jede andere Polizeidienststelle.

