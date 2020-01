Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße

Hattingen (ots)

Am Donnerstag den 16.01.2020, in der Zeit von 19.55 Uhr bis 20.10 Uhr versuchte ein unbekannter Täter ein Küchenfenster bzw. eine Terrassentür zu einer Wohnung in der Breslauer Straße aufzuhebeln. Durch Geräusche aufgeschreckt konnte der Täter bei Tatausführung durch eine Zeugin beobachtet werden und flüchtete seinerseits eilig, nachdem er die Zeugin erblickte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Jüngerer Mann, schlank, groß und dunkel bekleidet.

