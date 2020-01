Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Kennzeichen von Unfallfahrer notiert

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag wurde ein 65-jähriger Anwohner des Oberbraker Wegs durch einen Knall aufmerksam, den er von der Straße vernahm. Als er nachschaute, sah er einen grünen Pkw, der scheinbar von der Fahrbahn abgekommen war und linksseitig gegen einen Holzzaun gefahren war. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Mönninghofer Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden weiter zu kümmern. Der 65-Jährige notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. An der Halteranschrift wurde der 93-jährige Fahrer aus Gevelsberg angetroffen, gegen ihn wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

