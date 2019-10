Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gefährlich: Jugendliche klettern auf Stellwerk

Halle (ots)

Am Sonntag, den 20. Oktober 2019 wurde die Bundespolizei in Halle gegen 03.35 Uhr über die Notfallleiststelle der Bahn in Leipzig über einen Hinweis des Fahrdienstleiters auf dem Stellwerk am Haltepunkt Halle-Nietleben informiert. Das Stellwerk ist derzeit komplett von einem Baugerüst umgeben. Der Fahrdienstleiter hat zwei Jugendliche bemerkt, die über das Baugerüst auf das Dach des Stellwerks geklettert sind. Eine sofort eingesetzte Streife fuhr zum Ereignisort und befragte den Fahrdienstleiter. Die Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung des Fahrdienstleiters und einer durchgeführten Absuche des Nahbereichs konnten die Bundespolizisten auf Höhe der Heidestraße zwei 19-jährige Jugendliche feststellen und befragen. Die beiden jungen Männer gaben zu, dass sie das Baugerüst hochgeklettert sind und das Dach betreten haben. Warum sie das taten, blieb allerdings weiter unklar, da sie sich dazu nicht äußerten. Die Bundespolizisten belehrten die Jugendlichen über die Gefahren ihres unüberlegten Handelns bevor diese aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurden.

